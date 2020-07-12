تحالف القوى:ترشيح النائب السابق صلاح الجبوي بديلاً عن غيداء كمبش

تحالف القوى:ترشيح النائب السابق صلاح الجبوي بديلاً عن غيداء كمبش
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي، الأحد، ترشيح النائب السابق صلاح الجبوي بديلاً عن غيداء كمبش التي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .وقال الدهلكي، بحسب الإعلام الحكومي، إنه “لم يتم إلى الآن مناقشة البديل عن غيداء كمبش لكن يمكن الذهاب بأعلى الأصوات في القائمة واعتقد أن البديل حاليا بحسب القانون هو النائب السابق صلاح الجبوري، إلا إذا كان هناك نقص في الكوتا بالبرلمان، وهذا سيتم تدقيقه في مجلس النواب للحفاظ على توازن الكوتا”. وأشار إلى أنه “يمكن أن تعطى المساحة لرئيس الكتلة لاختيار من يراه مناسبا”، لافتا إلى أن “الموضوع يحتاج إلى رأي سياسي وقانوني”. وتابع الدهلكي، أن “البرلمان لن يتوانى عن عقد جلساته، في حال توفير أجواء صحية مناسبة”، مشيرا إلى أن ” عقد الجلسات منوط برئيس البرلمان ونوابه”.وكمبش، هي نائبة عن محافظة ديالى، ورئيسة لجنة التعليم العالي في البرلمان. توفيت الجمعة الماضية، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

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