تحالف القوى:سنفاتح الأمم المتحدة لتأجيل الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف القوى، رعد الدهلكي، اليوم الاحد، ان كتلته ستخاطب الأمم المتحدة من اجل تأجيل موعد الانتخابات في حال عدم عودة النازحين وعدم اعمار المناطق المحررة.وقال الدهلكي في تصريح صحفي له اليوم، إن تحالفه “اتفق مع التحالف الوطني على تشكيل لجنة مشتركة لبحث امكانية اجراء الانتخابات في المدن المحررة”، مبيناً أن “اللجنة ستركز على متابعة عودة النازحين الى مدنهم قبل موعد الانتخابات، وتوفير الأجواء المناسبة لمشاركتهم في التصويت”.واضاف ان “تحالف القوى سلم الحكومة مطالب لتضمين تخصيصات لاعمار المناطق المدمرة ودعم النازحين في اصل مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2018 قبل عرضها للتصويت النهائي امام البرلمان”.