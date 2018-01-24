تحالف القوى:قطع مياه الشرب عن منطقة بلدروز “كارثة إنسانية”

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بعقوبة/شبكة أخبار العراق- حذّر صلاح الجبوري، رئيس كتلة تحالف القوى العراقية في البرلمان، اليوم الأربعاء، مما أسماه “كارثة إنسانية” في بلدروز، بمحافظة ديالى، والتي قد تتسبب بهجرة أهالي 35 قرية، على حد تعبيره.وقال الجبوري في بيان له، إنه يحذر “من مغبة الكارثة الإنسانية التي تتعرض لها منطقة بلدروز بسبب قطع المياه عنها، لليوم السادس على التوالي دون التوصل الى حلول لإنهاء تلك الازمة”.وأضاف: “ندين ونستغرب من قطع مياه الشرب والسقي لليوم السادس على التوالي عن مناطق بلدروز في محافظة ديالى والذي سيسبب بهجرة ٣٥ قرية جنوب بلدروز بسبب هذه الازمة”.ودعا الجبوري “محافظ ديالى والمجلس المحلي فيها الى التحرك العاجل لإنهاء تلك المشكلة”.