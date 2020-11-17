تحالف القوى:لايحق لرئيس الوقف السنّي التبرع باوقاف أهل السنة للوقف الشيعي

تحالف القوى:لايحق لرئيس الوقف السنّي التبرع باوقاف أهل السنة للوقف الشيعي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف القوى العراقية،  النائب مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق لشخص معين بالوكالة في الوقف السني أن يقرر مصير أوقاف أهل السنة، فيما اشار الى أنه سيلجأ لكل الطرق القانونية لنقض مثل هذه التصرفات.وقال السامرائي في بيان ، إنه “يستغرب من الجرأة التي دفعت شخصاً معين بالوكالة وليس موظفاً أصيلاً في ديوان الوقف السني لتوقيع محضر اتفاق غير قانوني يتعلق بمصير أوقاف أهل السنة”، مؤكداً أنه “لا يحق له ذلك وهو ليس مخولاً بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات”.وأشار  إلى أن “البعض يعتقد أنه بتقديم التنازلات عن حقوق مقرة وفقاً للقانون سيمنحه الفرصة للبقاء في منصبه على حساب حقوق مكون بأكمله، وهو ما لم يفعله كل من تولى هذا المنصب سابقاً إدراكاً منهم بأن صلاحياتهم تتوقف عند حدود الحقوق الشرعية المتعلقة بأوقاف المسلمين والتي لا يمكن التلاعب بها ولا استخدامها ورقةً في صراع الحصول على المناصب”، موضحاً أن “التحالف سيسلك كل الطرق الدستورية والقانونية لنقض هذه التصرفات غير القانونية”.ويأتي هذا التصريح على خلفية قيام رئيس ديوان الوقف السني وكالةً سعد كمبش بتوقيع محضر اتفاق يتعلق بالأوقاف تم برعاية مستشاري رئيس مجلس الوزراء.

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