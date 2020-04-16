تحالف القوى:لن نتنازل عن وزارات “الخبزة” في حكومة الكاظمي

تحالف القوى:لن نتنازل عن وزارات “الخبزة” في حكومة الكاظمي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائبة عن اتحاد القوى زيتون الدليمي, الخميس، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لم يعقد أي لقاء مع القوى السنية مجتمعة او فرادى لغاية الان, مشيرة الى ان القوى السنية أعلنت بشكل واضح انها سوف لن تتنازل عن وزارات الخبزة .وقالت الدليمي في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لم يقم باجراء اجتماعات مع أي من القوى السنية سواء مجتمعة او فرادى لغاية الان”.وأضافت ان “القوى السنية أبلغت الكاظمي خلال جلسة التكليف في قصر السلام منحه الدعم مقابل وزرات الكهرباء والصناعة والتجارة والزراعة لانها تمثل لنا “ايرادا سنويا” لديمومة احزابنا”، مبينة أن “التأخير في تسمية الحكومة المقبلة سيصعب تمريرها”.وكان النائب عباس عليوي استبعد في تصريح سابق ، تقديم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كابينته الوزارية لمجلس النواب قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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