تحالف القوى: س”نرفع”دعوى قضائية ضد الكاظمي في حال عدم إلغاء استقطاع رواتب المتقاعدين

تحالف القوى: س”نرفع”دعوى قضائية ضد الكاظمي في حال عدم إلغاء استقطاع رواتب المتقاعدين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رعد الدهلكي، نائب رئيس كتلة تحالف القوى، الذي يرأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الخميس (11 حزيران 2020)، إن  مجلس النواب سيرفع دعوى قضائية ضد الحكومة في حال عدم إلغاء استقطاع رواتب المتقاعدين.وذكر المكتب الإعلامي للدهلكي في بيان ، أن “الأخير أكد أن مجلس النواب سيرفع دعوى قضائية ضد الحكومة إذا لم تلتزم بقرار ممثلي الشعب بإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين”، مشيراً إلى أن “الاستقطاع يعد مخالفاً للقانون”.وبحسب البيان، حذّر الدهلكي “الحكومة من مغبة عدم الالتزام بالقرار الذي صوت عليه ممثلي الشعب بإلغاء الاستقطاع الذي فرض على المتقاعدين والموظفين”، لافتاً إلى أن “الإجراء الذي اتخذته الحكومة كان إجراءً غير قانوني، باعتبار ان استقطاع الرواتب كان غير مسنود قانونيا، أي ان مجلس النواب لم يصوت على ذلك الاستقطاع”.وأضاف، أن “القانون لا يلغى الا بقانون جديد، لذا ان عملية الاستقطاع من الرواتب يحتاج الى تصويت نيابي، وعليه إن تجاوز مجلس النواب بهذا الشأن يعتبر مخالفة قانونية”.ولفت إلى أن “المتقاعدين لا يمكن شمولهم بعملية الاستقطاع، كون ان هذه الشريحة سبق وان تم استقطاع نسبة من رواتبهم اثناء الخدمة الوظيفية، وبذلك هم معفيين من اية قطوعات تحت اي مسمى، لذا لا يجوز تكرار هذه العملية مرة اخرى، وبذلك تعتبر مخالفة قانونية اخرى ارتكبتها الحومة تجاه شعبها”.وأمس الأربعاء، صوت مجلس النواب، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المتقاعدين بأي شكل من الإشكال.وجاء في بيان لرئاسة البرلمان ان “مجلس النواب صوت في جلسته الخامسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب يوم الاربعاء، وبحضور 174 نائباً على قرار برفض اي استقطاع برواتب الموظفين كافة و المتقاعدين”.ونص القرار النيابي على “(رفض اي استقطاع لرواتب الموظفين و المتقاعدين كافة بأي شكل من الإشكال بشكل مباشر او غير مباشر ورفض فرض اي ضرائب على رواتبهم على ان لا يشمل القرار الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة)”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *