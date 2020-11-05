تحالف القوى للكاظمي :كفى تخبط وكذب

تحالف القوى للكاظمي :كفى تخبط وكذب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعرب النائب عن تحالف القوى العراقية يحيى العيثاوي، آسفه على التخبط الذي تعيشه الحكومة خلال الفترة الحالية، عازيا حالة التخبط تلك الى اعتماد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال العيثاوي في تصريح صحفي، إن “تصريحات الحكومة بشأن أزمة الرواتب وإيقاف الدرجات الوظيفية وعدم تفعيل قرارات مجلس النواب ومنها مجلس الخدمة الاتحادي دليل واضح على حالة الفوضى التي تعيشها السلطة التنفيذية”.وأضاف أنه “يجب اعتماد معايير الشفافية والنزاهة بان تكون الحكومة واضحة مع شعبها بعيدا عن مواقع التواصل بشكل متعمد او عفوي بخلق دعاية شعبية وانتخابية لهم”.ورأى العيثاوي أن “حالة التخبط التي تعيشها الحكومة لأغراض وأهداف سياسية انتخابية”. 

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