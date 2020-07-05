تحالف القوى للكاظمي: لن يستقر العراق إلا بإلغاء الحشد الشعبي الإيراني

تحالف القوى للكاظمي: لن يستقر العراق إلا بإلغاء الحشد الشعبي الإيراني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب تحالف “القوى العراقية”، الأحد (05 تموز 2020)، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي بضرب من يحاولون إضعاف الدولة ’’بيد من حديد’’، بحسب تعبيرهم.وذكر التحالف في بيان ، أنه “في الوقت الذي يسعى الجميع – حكومة وبرلمانا وقوى سياسية – إلى ضمان سيادة العراق، وتعزيز خطوات بناء الدولة وهيبتها، وحصر السلاح بيدها؛ تبادر بعض الجهات غير المنضبطة بمحاولات عرقلة وإفشال الجهود الوطنية الحثيثة الرامية إلى فرض القانون واحترام هيبة الدولة العراقية”.وأضاف البيان: “هنا نؤكد شجبنا لمحاولات الخارجين عن القانون لزعزعة ثقة المواطن والمجتمع الدولي بقدرة الحكومة العراقية على فرض القانون وضمان الحماية ومنع الاعتداء على البعثات والممثليات الدولية والعربية والأممية، وهو ما قد ينعكس سلبا على ديمومة الدعم الدولي للعراق، ويضعف ثقة الدول به، ويعيده إلى عزلته الدولية”، مشيراً إلى أنه “خلافٌ لتطلعات الشعب العراقي وحكومته الساعين إلى بناء الثقة والعلاقات السياسية المتينة، وبما يصبُّ في مصلحة العراق وشعبه”.وأكد التحالف “رفضهم أي سلاح خارج إطار الدولة يحاول مصادرة القرار السيادي العراقي”، مطالبين “رئيس مجلس الوزراء الضرب بيدٍ من حديد على كل من يحاول إضعاف الدولة وزعزعة مكانتها، وتأمين حماية البعثات الدبلوماسية، وتفعيل الجهد الأمني والاستخباري الاستباقي؛ لإجهاض أي مغامرة غير مسؤولة، وتقديم القائمين عليها إلى القضاء العادل”.

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