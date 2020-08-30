تحالف القوى: نواب التيار الصدري “يستهدفون الحل بوسي”

تحالف القوى: نواب التيار الصدري “يستهدفون الحل بوسي”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت النالبة عن تحالف القوى العراقية مها الجنابي، الأحد، على اتهام نواب في تحالف سائرون لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتآمر على العراق، معتبرة ان هذا الامر استهدافا واضحا لشخص الحلبوسي .قالت في تصريح  صحفي ، أن الاستهداف المتكرر لبعض نواب سائرون للحلبوسي استهداف شخصي لم يصدر عن قياداته بشكل رسمي.وأضافت ان تحالف القوى العراقية سيرد بشكل رسمي على الاتهامات الموجهة ضد الحلبوسي متى ما صدر بيان رسمي من قيادة تحالف سائرون “،واشارت الى أن “جميع القادة السياسيين لديهم علاقات مع دول الجوار بما فيهم سائرون “، معتبرة “تصريحات بعض نواب سائرون تنم عن خلاف شخصي وليس للكتلة باجمعها”. 

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