تحالف المحور:رغبات إيران بالنسبة لنا أوامر

تحالف المحور:رغبات إيران بالنسبة لنا أوامر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف المحور عبد الله الخريبط، اليوم الأحد، ان تحالفه ملتزم مع البناء في اختيار مرشح للداخلية، مشددا على ضرورة تفاهم الكتل الشيعية بشأن فالح الفياض.وقال الخريبط في حديث صحفي، إن “حقيبة وزارة الداخلية يجب ان تكون بالتفاهم بين الكتل الشيعية سواء ان كان الفياض او من يستبدل عنه”، مبينا ان” الفياض الان يشغل مناصب تنفيذية وامنية مهمة وهو لا يحتاج الى مناصب “.واضاف ان” تحالف البناء اذا تنازل عن الفياض واستبدله فستمضي بتوافق الطرفين “، لافتا الى انه “في حال لم يتنازل عن الداخلية فستبقى المشكلة قائمة”.واشار الى ان” تحالف المحور ملتزم مع البناء وسنمضي اينما مضى بما فيها تحقيق الرغبات الايرانية وتنفيذ مشروعها في العراق والمنطقة”.

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