تحالف النجيفي يتساءل.. ما العيب في الدعم القطري لتحالفنا؟

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بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف الناطق الرسمي لتحالف القرار ظافر العاني، الاثنين، الاتهامات التي توجه الى القرار بتلقيه تمويلا قطريا في الانتخابات المقبلة وصفها ، بـ”الاكاذيب المفضوحة”.وقال العاني في حديث صحفي له اليوم، ان “ما يشاع بشأن تلقينا دعم او تمويل من قطر او غيرها، مجرد اكاذيب مفضوحة”، مؤكدا ان التحالف ليس لديه أي تمويل خارجي على الاطلاق، والدليل شحة الدعاية الانتخابية للتحالف”.واضاف ان “المواطن يجب ان يعبر عن ارادته بكل حرية بعيدا عن الضغط المالي او الوعود المزيفة”، لافتا الى اننا “سوف نسلم كل شخص يتبع هذه الاساليب الرخيصة الى القضاء ليحاسبه، حتى وان كان جزءً من تحالف القرار”. وتساءل العاني :ما العيب من الدعم القطري وهناك احزاب متنفذة مدعومة ماليا من ايران ؟.وكانت وسائل اعلام، تحدثت صباح اليوم، بأن تحالف القرار، قام بتدريب عناصره على الانتشار بمخيمات النازحين، والمدن البعيدة التي تحتوي على نسبة عالية من السكان، بيوم الانتخابات لشراء أصوات الناخبين بمئة الف دينار للصوت الواحد، فيما بينت ان ذلك يتم بالاتفاق مع مسؤولي المراكز الانتخابية مقابل أموال ضخمة.وبينت ان “تلك الاموال قدمت من قطر، بشكل مهول، بهدف سيطرتها على القرار السني بعد الانتخابات ضمن معركة إعادة رسم مناطق النفوذ في العراق مع السعودية”.