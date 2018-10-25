تحالف النصر:حكومة عبد المهدي “حزبية بامتياز”

بغداد/شبكة أخبار العراق- وصفت النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد، الخميس، حكومة عادل عبد المهدي بانها”حزبية بامتياز” ودون مستوى الطموح، معتبرة “دفاع” الكتل عن عدد من الوزراء أكبر الأدلة على المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة.وقالت سجاد في بيان ، ان “التشكيلة الحكومية التي عرضت ليست بمستوى الطموح لان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لم يقدم كامل كابينتهُ الوزارية”.وأشارت الى أن “الضغوط التي تمارس من قبل بعض الكتل على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واضحة”، مبينة أن عبد المهدي وعد بأن يأتي بوزراء تكنوقراط بعيدا عن اختيارات الكتل إلا أن الواضح من خلال ما عرض في الجلسة فإن رئيس الوزراء خضع لامزجة وآراء الكتل السياسية وجاء لوزراء متحزبين وغير مستقلين تماما”.وأضافت “الدليل على وجود المحاصصة الحزبية هو أننا وجدنا عددا من النواب وقادة الكتل يدافعون عن عدد من الوزراء المطروحين وبالتالي هذا اثبات بأن الوزراء متحزبين ومدعومين وغير مستقلين”.وطالبت سجاد رئيس مجلس الوزراء بأن “يفي بما وعد بأن تكون حكومته من التكنوقراط والكفاءات”، مشيرة الى ان “الوزراء الذين عرضوا كان من بينهم وزراء بالفعل كفوءين وشهاداتهم كانت وفقا للاختصاص ولكن نتمنى أن تكون الحكومة بهذه الصيغة التي وعدنا بها سابقا”.وصوت مجلس النواب مساء يوم امس الاربعاء، على 14 وزيراً من الكابينة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.