تحالف النصر:سليماني في بغداد لتمرير فالح الفياض

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد علي السنيد، القيادي في ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، الأربعاء، 05 كانون الأول، 2018، ان قائد فيلق القدس الايراني تواجد في بغداد بالتزامن مع عقد جلسات البرلمان الخاصة باكمال الكابينة الوزارية امس الثلاثاء بمهمة خاصة تتعلق بتسمية المرشح لوزارة الداخلية.وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، في حديث صحفي له اليوم، أنه “حسب المعلومات التي وردت الينا فأن قاسم سليماني تواجد امس في بغداد من أجل الضغط لتمرير فالح الفياض لحقيبة وزارة الداخلية، لكن هذه التدخلات رُفضت ولم يتحقق ما اراده سليماني ولن يتحقق، فالإرادة العراقية هي الاقوى”. واضاف ان “تحالف الاصلاح الرافض لتسمية غير مستقلين للوزارات الامنية يرفض اية تدخلات خارجية من اي دولة كانت بخصوص القرار العراقي”.وكان المكتب الاعلامي لدار الافتاء العراقية كشف، الثلاثاء، 4/ 12/ 2018، عن لقاء جمع مفتي جمهورية العراق مهدي الصميدعي، بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في منزل الأول في بغداد.وذكر بيان للمكتب، أن ” مفتي جمهورية العراق مهدي الصميدعي، استقبل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وأبو زينب اللامي”، مبينا أن “الزيارة كانت للإطمئنان على المفتي”.وأضاف، أن “اللقاء جاء أيضا بشأن “موضوع تشكيل الحكومة الجديدة وضرورة أن يكون لمفتي الجمهورية رأيه في حكومة غالب اعضائها من ابناء المقاومة الاسلامية والداعمين لمشروع المقاومة والممناعة”.وأظهرت الصور، تقديم سليماني “سيفًا رمزياً للامام علي كهدية لمفتي السنة”.