تحالف النصر:عبد المهدي سيدمر الاقتصاد العراق

تحالف النصر:عبد المهدي سيدمر الاقتصاد العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت النائب عن ائتلاف النصر، ندى جودت، السبت، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بدأ يرى نفسه بأنه اكبر من البرلمان، فيما اشارت الى الى ان عليه وضع مصلحة الشعب نصب عينه والتفكير بمستقبل العراق قبل توقيع الاتفاقيات .وذكرت جودت في حديث صحفي لها اليوم:ان “عادل عبد المهدي يرى نفسه انه اكبر من البرلمان الذي منحه الثقة ووضعه رئيسا للحكومة وهذا بدأ يتضح جليا من خلال ترشيحه اسماء لكابينته الوزارية حيث يقوم بإرسال اسمائهم بأوراق ويرفض الحضور الى مجلس النواب”.واضافت، ان”على عبد المهدي ان يضع مصلحة الشعب نصب عينه ويفكر بمصلحة البلد قبل التوقيع على اتفاقات تطيح بمستقبل البلد الاقتصادي وتدمر المنتج المحلي وتقضي على كل احلامنا في الاستثمار” مبينة ان “اتفاقاته مع الاردن غير مبررة لأننا في وقت نحتاج الى النهوض بالبلد وهو تعهد بذلك ولكن الان يتخلف عن كل وعوده”.وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وافق الأربعاء على تزويد الأردن بـ 10 آلاف برميل يومياً من نفط خام كركوك وفق “معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحاً منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات، وتنقل إلى مصفاة الزرقاء”، فيما كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، يوم الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019)، عن تفاصيل الطلب الأردني بخصوص تصدير النفط العراقي، مقابل تخفيض الرسوم عن السلع المستوردة للعراق عبر ميناء العقبة.وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الاسبوعي، إن “العراق يتجه لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع جميع دول الجوار”، كاشفا عن “لقاء هام مع الجانب الأردني قريبًا”.واضاف: “نعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل”، مبينا ان “الأردن طلب تصدير 10 آلاف برميل من النفط العراقي بسعر برنت مخصومًا منه اجور النقل”.واشار رئيس مجلس الوزراء الى أن “المنطقة الصناعية العراقية الاردنية ستقدم خدمة كبيرة للبلدين عن طريق تحريك القطاعات المنتجة في العراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *