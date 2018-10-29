تحالف النصر: عبد المهدي مُسير بيد الربيعي وليس مُخير
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف النصر فلاح عبدالكريم راضي، الاثنين، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي مسير بيد القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي، فيما اشار الى ان حديث عبدالمهدي المتكرر عن الاستقالة اذا واجه ضغوط من الكتل السياسية “مجرد كلام”.وقال راضي في حديث صحفي له اليوم: ان”عبدالمهدي قدم 14 وزيرا في كابينته الوزارية، لان هؤلاء هم من وافق عليهم سائرون وهو غير قادر على طرح كابينته الوزارية المتبقية دون موافقة نصار الربيعي”، مبينا ان”رئيس مجلس الوزراء مسير بيد الربيعي وليس مخير”.واضاف، ان”نصار الربيعي هو من يدير دفة تشكيل الحكومة ورأينا عادل عبدالمهدي من اكثر الشخصيات التي تبحث عن المنصب وحديثه عن تقديم استقالته في حال ممارسة ضغوطات عليه من الكتل السياسية مجرد كلام”.واشار الى، ان”عادل عبدالمهدي سمع كلام غير من النواب خلال تقديم كابينته الوزارية غير مقبول بالنسبة لشخصية رئيس الوزراء، لكنه استقبله وهو ما يدل على ضعف شخصيته”.يشار الى ان مجلس النواب صوت يوم الاربعاء الماضي، على منح الثقة لـ14 وزيرا في حكومة عادل عبدالمهدي، فيما تم تأجيل التصويت على المتبقين الى يوم 6 تشرين الثاني المقبل.