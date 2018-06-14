تحالف النصر: لن نكون جزءاً من تحالف ضعيف

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، أنه لن يكون جزءاً من أي “تحالف ضعيف” من اجل الحصول على مكاسب، مشيرا إلى أن العراق بحاجة إلى حكومة قوية وكفوءة.وقال القيادي بالتحالف علي العطار في تصريح صحفي له اليوم ،إن “البلد بحاجة الى حكومة قوية وكفوءة يمكنها تجاوز التحديات الكبيرة التي يعاني منها”، مبينا أن “التحديات التي يواجهها البلد داخليا وإقليميا لا تحتمل وجود اي خلافات سياسية او نزاعات على المناصب وغيرها”.وأضاف، أن “تحالف النصر لن يكون جزءاً من تحالف ضعيف من اجل الحصول على المكاسب والمناصب، وانما هنالك حاجة الى برنامج قوي يتفق عليه جميع الاقوياء من اجل تشكيل حكومة تسير بالبلد الى الامام دون العودة الى قضايا ومصالح سياسية صغيرة واختلافات يمكن ان تشغل الدولة او البرلمان”.