تحالف النصر يرد على حزب بارزاني:العبادي وحد كركوك

تحالف النصر يرد على حزب بارزاني:العبادي وحد كركوك
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- رد القيادي عن تحالف النصر، علي السنيد، السبت 2 شباط 2019، على بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الموجه ضد العبادي بشأن أوضاع محافظة كركوك، مبينا أن العبادي أرجع المحافظة الى أهلها بلا قطرة دم واحدة.وقال السنيد في بيان ، إن “ما صدر من الحزب الديمقراطي الكردستاني، تصريحات غير مسؤولة، وردت الفعل في بيانهم على شيء لم يقله العبادي، دليل على انهم خائفون من خيالهم وانهم يعملون ويتحركون بشيء خطير يخافون كشفه”.واضاف البيان، أن “رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وحد كركوك وارجاعها الى أهلها، دون سفك اي قطرة دم واحدة، واحترم جميع مواطني كركوك مهما كانت مكوناتهم”.ولفت السنيد الى أن “الاطراف الخائفة من وحدة العراق ووحدة كركوك، اعتبروا تواجد القوات العراقية في كركوك، احتلال اجنبي، رغم ان هذه القوات هي من حررت العراق من تنظيم داعش الارهابي ودافعوا عن العراق وكركوك وكردستان، وتصدوا لكل مؤامرات الانفصال وتقسيم العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *