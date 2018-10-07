تحالف النصر يرفض تعيين وزراء من خارج الأحزاب!

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، الاحد، رفضه لإصرار رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، على تولي الكابينة الوزارية، من قبل وزراء مستقلين (تكنوقراط).وقالت عضو الائتلاف نهلة الراوي في تصريح صحفي لها اليوم، انه “لا يوجد اتفاق على تقديم مرشحين مستقلين لتولي الحقائب الوزارية”، مبينة ان “الكتل سياسية لا تقبل بهكذا شروط”، حيث أبدت استغرابها من رفض فكرة تولي النائب الحالي لمنصب تنفيذي.ويواجه عبدالمهدي، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، صعوبات وتحديات في تشكيل حكومته.