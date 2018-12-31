تحالف النصر يرفض دعوات إقالة حكومة عبد المهدي

تحالف النصر يرفض دعوات إقالة حكومة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الاثنين 13 كانون الاول 2018، رفضه لدعوات إقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، في حديث صحفي له اليوم، ان “النصر من الداعمين وبكل قوة لحكومة عادل عبد المهدي، ويرفض اقالتها”، مبينا ان “ائتلاف النصر مع تشخيص كل الأخطاء التي حدثت في اختيار الوزراء، والقفز على الاستحقاق الدستوري في تحديد الكتلة الأكبر”.وأضاف السنيد، ان “معيار اختيار الوزراء المتفق عليه عند التوافق على عبد المهدي كان المعيار الوطني، لهذا على رئيس الوزراء مراجعة الوزراء المصوت عليهم وتدقيق ملفاتهم جيداً، ويكون المعيار في ذلك وطنياً وليس محاصصاتيا”.وكان عضو مجلس النواب، عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، طالب الأحد، بتحديد الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وإقالة الحكومة الحالية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.وغرد الجبوري على صفحته في موقع “تويتر”، أنه “لمصلحة العراق وشعبه، يجب تحديد الكتلة الاكبر والطلب من رئيس الجمهورية اقالة الحكومة التي فشلت في اختيار واكمال وزرائها”.وأضاف: “يجب تكليف المرشح الجديد للكتلة الاكبر بتأليف الحكومة والمجيء برئيس وزراء ووزراء اقوياء بعيداً عن بدعة التكنوقراط”، مشيرا الى أنه “يجب على من يزهد بالحكومة أن يذهب للمعارضة وسنّنحني له احتراماً”.

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