تحالف النصر يطالب العامري بتقديم أدلته بالدعم الأمريكي والسعودي للعبادي

تحالف النصر يطالب العامري بتقديم أدلته بالدعم الأمريكي والسعودي للعبادي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر، الاحد 9 كانون الاول 2018، الامين العام لتحالف الفتح هادي العامري الى تقديم الادلة بشأن دعم الولايات المتحدة الامريكية والسعودية، لتولي رئيس الائتلاف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ولاية ثانية.وقالت شاكر في حديث صحفي لها اليوم، ان “العبادي كان ابرز مرشحي رئاسة الوزراء للولاية الثانية، لكن الكتل السياسية اتفقت فيما بينها على تغيره وبالتالي جاؤوا برئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي بالتوافق”. وبينت ان “العبادي خاض الانتخابات بشفافية عالية ولم يتدخل فيها مثلما تدخلت بعض الاحزاب وحققت تلك النتائج العالية”. واضافت ان “العبادي من الشخصيات التي تحظى بدعم ومقبولية دولية وعربية، نظرا للإنجازات التي تحققت في عهده، وقدرته على خلق علاقات دولية متوازنة بين جميع الاطراف الدولية”. ودعت جودت رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري الى “تقديم الادلة بشأن دعم السعودية وامريكا للعبادي لتولي الولاية الثانية وما الى ذلك”.وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، قد أكد السبت 8 كانون الاول 2018، ان السعودية واميركا اصرتا على تسمية حيدر العبادي رئيساً للوزراء لولاية ثانية الى ان هناك قراراً عراقيا اصر على ترشيح عادل عبد المهدي للمنصب.وقال العامري في مقابلة متلفزة ، ان “ايران قدمت نصائح فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة وقلنا لهم لن نقبل بعودة التحالف الشيعي والقرار عراقي ولم تقم ايران بأي دور في هذا التشكيل غير النصح “.واضاف ان “من تدخل بملف تشكيل الحكومة هما السعودية واميركا وطالبتا صراحة بدعم ترشيح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لولاية ثانية ، وهددتا قوى سياسية عراقية صراحة في حال لم تدعم خياراتهما “.وأكد ان ” تحالف البناء واطراف من تحالف الاصلاح رفضوا صراحة هذه الضغوط وتم الاتفاق بيني وبين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على ترشيح عادل عبد المهدي واختياره كان عراقياً بامتياز”.

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