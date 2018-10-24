تحالف النصر ينفي وجود تحرك نيابي لعزل الحلبوسي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي،الاربعاء، حقيقة وجود حراك نيابي يهدف لإقالة محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب. وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، في حديث صحفي له اليوم، إن “هناك انباءً نشرتها وسائل اعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن وجود حراك نيابي لإقالة الحلبوسي من منصبه”، نافيا “صحتها، او وجود حراك ونية ضد الحلبوسي لدي اي كتلة سياسية”.وأضاف، السنيد ان “الجهات التي تريد العودة الى المحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة، هي من تبث تلك الشائعات من أجل شل دور المؤسسة التشريعية خصوصا”، مشيرا الى “الدور الكبير والمهم لهذه المؤسسة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، مؤخرا، عن سعي كتل سياسية لـجمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه لـ “عدم كفاءته ونزاهته”.