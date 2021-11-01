تحالف النهج الوطني يتهم حكومة الكاظمي بالعمل خارج الدستور

تحالف النهج الوطني يتهم حكومة الكاظمي بالعمل خارج الدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم تحالف النهج الوطني، اليوم الاثنين، حكومة الكاظمي باستغلال الوضع السياسي واتخاذ قرارات خطيرة مخالفة للدستور.وقال عضو تحالف النهج حسين العقابي في بيان : “نتابع باستغراب كبير إصرار حكومة تصريف الاعمال المستقيلة على استغلال الوضع السياسي الحالي واتخاذ قرارات استراتيجية خطيرة في مخالفة دستورية واضحة”.وأضاف قائلا: “طالعنا قرارات مجلس الوزراء في جلساته الأخيرة التي عقدها عقب حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة، وكانت قرارات خطيرة جدا تضمنت منح استثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وإحالة عدد من المشاريع بأسلوب الدعوة المباشرة وتعيين عدد من المناصب والدرجات الخاصة”.وأفاد ان “هذه القرارات تتنافى مع توصيف الدستور للحكومة الحالية بأنها مستقيلة ومعنية بتصريف الامور اليومية كما نصت المادة ٦٤ -ثانيا من الدستور التي تنص ( يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية)”.اشار العقابي انه “وفقا لنص المادة فإن القرارات الإدارية والمالية وغيرها والتي تتنافى مع حالة تصريف الامور اليومية التي اتخذتها حكومة الكاظمي بعد تاريخ 10 تشرين الاول تعد باطلة قانونا ومخالفة صريحة للدستور”، داعيا الحكومة الى “التراجع عن القرارات وأن تلتزم بتصريف الأمور اليومية وتمشيتها”.

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