تحالف الوطن “أولاً”: رئاسة الوزراء عند البعض “خزينة مفتوحة”

تحالف الوطن “أولاً”: رئاسة الوزراء عند البعض “خزينة مفتوحة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى رئيس كتلة “الوطن اولا” النيابية محمد اقبال الصيدلي، الاربعاء، أن بعض السياسيين ينظرون لرئاسة الوزراء من زاوية واحدة.وقال الصيدلي في تغريدة له على تويتر، إن “مضمار رئاسة الوزراء هو ان عددا كبيرا من السياسيين ينظر للموضوع من زاوية واحدة يحيطها الخوف من كل جانب”.وأضاف، أنهم “يخافون على مكاسب سابقة وقلقون من نتائج لاحقة ولا يقبلون فيها تنازل او تفاوض وباختصار يعتقدون تکلیف + تمرير = تدمير + تغيير فمتی نوحد قرارنا ونترك مخاوفنا فالعراق يستحق”.

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