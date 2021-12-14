تحالف الولائي الخنجر:نحن مع الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة توافقية

تحالف الولائي الخنجر:نحن مع الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة توافقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تحالف التاجر الولائي خميس الخنجر، الثلاثاء، عن وجود تقارب كبير بينه وبين الإطار التنسيقي.وقال عضو التحالف، عبد الوهاب البيلاوي، في تصريح صحفي، أن” تحالف “عزم”كتلتي الوطني الكردستاني وقوى الإطار هم الأقرب لنا لإعلان اسم الكتلة الأكبر في المرحلة المقبلة داخل البرلمان”.وأضاف، أن “الرؤية التي يتفق عليها الأطراف المذكورة في تشكيل الحكومة الجديدة هي التوافقية.

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