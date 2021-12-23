تحالف “بصراوي”يطالب بحقيبة وزارية في الحكومة المقبلة

تحالف “بصراوي”يطالب بحقيبة وزارية في الحكومة المقبلة
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البصرة/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس تحالف تصميم عن البصرة ( فرع من تحالف الفتح)عامر الفائز ،الخميس، بضرورة منح المحافظة حقها بالتمثيل داخل الحكومة المقبلة.وقال الفائز،في حديث صحفي: إن “المحافظة وعلى مر الكثير من الحكومة لم تأخذ استحقاقها بالتمثيل الوزاري رغم كميات التصدير النفطي منها”.وأضاف، أن “المحافظة تمول موازنة الدولة من بيع النفط والمنافذ والمطار والموانئ وغيرها ولابد من اعطائها حق التمثيل الحقيقي في الحكومة القادمة”.هذا ولا زال المشهد السياسي غامض إلى الآن بشأن مستقبل تشكيل الحكومة بعد التأجيل المتكرر للمحكمة الاتحادية للاعلان النهائي بشأن نتائج الانتخابات.

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