تحالف تصميم الإطاري:العيداني سيبقى محافظاً للبصرة

تحالف تصميم الإطاري:العيداني سيبقى محافظاً للبصرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف رئيس تحالف تصميم، النائب الإطاري عامر الفائز العامري ، اليوم الخميس (21 كانون الأول 2023) عن أسم محافظ البصرة الجديد بعد إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات.وقال الفائز في حديث صحفي، ان “محافظ البصرة القادم سيكون المحافظ الحالي أسعد العيداني”، مبينا ان “رئيس مجلس المحافظة لم يحدد لأي كتلة بعد”.وأضاف ان “العيداني انتخب هو وتحالف (تصميم) بأصوات محافظة البصرة ولو فكرت أي كتلة حتى وان كان الإطار التنسيقي بعدم التجديد له فيجب إيضاح المبررات”. وشدد الفائز على انه “سيبقى رئيسا لتحالف تصميم، والعيداني مرشحهم لمنصب المحافظ لولاية ثانية”.وعن اجتماع الإطار التنسيقي أمس الأربعاء، علق الفائز بالقول “لم أكن حاضرا فيه لكني احترم كل قراراته” منوها الى ان “تحالف تصميم سيحصل على 13 مقعداً بعد اعلان نتائج التصويت الخاص وهنا سنحصل على الأغلبية”.يذكر ان العيداني هو ضابط في الحرس الثوري وفاسد وسبق لأهالي البصرة ان رفضوا بقائه في المنصب ولكن التزوير الانتخابي من جعله يحصد تلك الأصوات.

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