تحالف تصميم: سنتحالف مع السوداني في الانتخابات القادمة

تحالف تصميم: سنتحالف مع السوداني في الانتخابات القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تحالف تصميم النائب عامر العامري، اليوم السبت، عدم وجود اي طرح على مستوى ائتلاف إدارة الدولة او الاطار التنسيقي بشان تعديل قانون الانتخابات وما يطرح مجرد تسويق اعلامي، فيما أشار الى ان تحالف كتلته مع كتلة السوداني غير مستبعدة. وقال الفايز في تصريح  صحفي، إن ” تعديل قانون الانتخابات غير مطروح نهائيًا، سواء داخل ائتلاف إدارة الدولة أو الإطار التنسيقي”، مضيفًا أن ” الحديث عن تعديله مجرد دعاية إعلامية، خاصة أن الوقت لا يسمح بتمرير التعديل، نظرًا لحاجته إلى قراءة أولى وثانية وتصويت مما قد يؤثر على الموعد الرسمي للانتخابات”.وفيما يخص التحالفات السياسية، أوضح أن ” الحوارات الرسمية بشأن الانتخابات المقبلة لم تبدأ بعد بين الأطراف السياسية، لكن تحالف تصميم لا يستبعد إمكانية التحالف مع كتلة الفراتين برئاسة السوداني في الانتخابات النيابية المقبلة”. 

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