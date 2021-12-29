تحالف تقدم:الكتلة الأكبر ستكون بقيادة التيار الصدري

تحالف تقدم:الكتلة الأكبر ستكون بقيادة التيار الصدري
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بغد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف تقدم سلام عجمي، اليوم الاربعاء، عن اطراف الكتلة الاكبر، فيما اوضح مكان الاطار التنسيقي بالمعادلة السياسية. وقال عجمي في تصريح صحفي: إن “الكتلة الأكبر ستكون من الشركاء المتحالفين، وهم الكتلة الصدرية والكرد وتقدم وعزم، وهو تحالف يصل عددهم لاكثر من 150 نائبا”.واكد أن “تشكيل الحكومة قريب جدا، وموقف الإطار سيكون معارضة، لأن الوضع الحالي غير مقنع بالنسبة لنا”.

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