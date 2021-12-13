تحالف تقدم: سنتحالف مع التيار الصدري ودولة القانون لتشكيل الحكومة المقبلة

تحالف تقدم: سنتحالف مع التيار الصدري ودولة القانون لتشكيل الحكومة المقبلة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح تحالف تقدم، برئاسة محمد الحلبوسي، الاثنين، عن تحركه باتجاه التيار الصدري ، وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، لتشكيل الحكومة المقبلة.وقال عضو التحالف، يحيى العيثاوي، في حديث صحفي، إن “هناك تحركاً لتحالف تقدم على الكتل السياسية، وأبرزها التيار الصدري ودولة القانون، وهناك تفاهمات بين التحالف والكتل المذكورة لتشكيل الحكومة المقبلة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات”.وأضاف العيثاوي، أن “تحالف تقدم يمتلك الكثير من المقاعد النيابية ومحط أنظار الكتل السياسية، وهو يعتبر الأقرب للتيار الصدري ودولة القانون”، مشيراً إلى أن “بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، سيذهب الجميع نحو تشكيل تحالفات سياسية لغرض تشكيل الحكومة المقبلة”.

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