تحالف تقدم ينتقد تعيين ضابط متهم بقتل السنّة بمنصب قائد عمليات ديالى

تحالف تقدم ينتقد تعيين ضابط متهم بقتل السنّة بمنصب قائد عمليات ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد تحالف تقدم ،السبت، منح منصب قائد عمليات ديالى للمكون الشيعي وهو المنصب الأمني الوحيد للسنة في المحافظة.وقال عضو التحالف، النائب رعد حميد الدهلكي، في حديث صحفي، إن “منصب قائد عمليات ديالى، هو المنصب الوحيد للمكون السني في المحافظة، ولا يملك أي منصب أمني آخر على الرغم من أن أكثر من نصف سكان ديالى من المكون السني”، منتقداً في الوقت نفسه “سلب آخر منصب للمكون ومنحه للمكون الشيعي على حساب التوازن المجتمعي والسكاني”. واعتبر الدهلكي، سلب آخر منصب أمني للسنة في ديالى، ومنحه للمكون الشيعي “محاباة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومحاولة للإرضاء وتجديد ولايته لرئاسة الوزراء مرة أخرى”، داعيا إلى “إعادة النظر بالمنصب ومنحه للمكون السني، وهو استحقاق بسيط مقارنة بتركيبة مكونات ديالى”.ونوه إلى أن “القرى السنية تعرضت للقتل والتهجير إبان وجود قائد عمليات (سني) فكيفما سيكون الوضع وقائد عملياتها متورط بقتل السنة في قاطع  ابو غريب عندما كان امرا للواء 54 في عهد نوري المالكي و هو مقرب جدا من حزب الدعوة “.

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