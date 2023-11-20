تحالف حسم يطالب الحكومة والقضاء بفتح ملفات فساد الحلبوسي

تحالف حسم يطالب الحكومة والقضاء بفتح ملفات فساد الحلبوسي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف حسم، عبد الوهاب البيلاوي، وجود كم هائل من ملفات الفساد ضد رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي في الانبار، مطالبا النزاهة بأخذ دورها الفاعل لاصدار قراراتها بخصوص الفساد والفاسدين.وقال البيلاوي في حديث صحفي، ان “الانبار استبشرت خيراً باجراء المحكمة الاتحادية وقرارها بإقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان، حيث نشد على يدها بأن لا تتوقف عند هذا الموضوع وانما هناك الاف الملفات المرتبطة بهذه الشخصية”.وأضاف ان “من أبرز الملفات المرتبطة برئيس البرلمان المقال، هي ملفات سرقة الأراضي في الانبار والتزوير الحاصل في مؤسسة الشهداء والجرحى والبلديات والتقاعد والكثير من المشاكل المرتبطة بهذه الشخصية”.وبين ان “المسؤول عن الملفات المذكورة والفساد المستشري هو الحزب التابع لمحمد الحلبوسي، مايحتم على هيئة النزاهة اخذ دورها كما اخذت المحكمة الاتحادية دورها واتخذت قرارها بكل قوة للمحافظة على العملية السياسية الديمقراطية”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي، بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *