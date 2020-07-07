تحالف “خامطون”:التواجد الأمريكي “انتهاك”للسيادة!

تحالف “خامطون”:التواجد الأمريكي “انتهاك”للسيادة!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دان تحالف عراقيون، الثلاثاء ، بأشد العبارات استمرار الخروقات الأمريكية التركية للسيادة العراقية، معتبرا إياها تصرفات استفزازية وانتهاكا جسيما القانون الدولي.وقال النائب عن التحالف عبد عون العبادي في تصريح  صحفي، إن تحالفه “يدين بأشد العبارات استمرار الخروقات الأمريكية التركية الاستفزازية داخل الأراضي العراقية”.وأضاف العبادي، أن “الحكومة العراقية لم تتخذ أي موقف حازم وجريئ ازاء الخروقات الأمريكية التركية السافرة داخل العراق”، مشددا على “ضرورة ان تتخذ الحكومة العراقية كامل الإجراءات ضد اي عمل استفزازي على أراضيها والوقوف بوجه التحركات الاستفزازية”.وأشار العبادي إلى أن “الخروقات الأمريكية التركية مؤشر خطير لا ينبغي التغاضي عنه”.

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