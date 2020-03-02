تحالف سائرون:أحزاب “الخبزة” من أفشلت تمرير حكومة علاوي

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن كتلة سائرون، رياض المسعودي، اليوم الاثنين (3 آذار، 2020)، أن محمد توفيق علاوي، عند اعتذاره عن تكليفه بتشكيل الحكومة، لم يفشل، فيما لفت الى انه لا توجد ضمانات لعدم تكرار ما حصل له مع بديله.

وقال المسعودي في حديث صحفي، إن “محمد توفيق علاوي رجلٌ مكلف لم يفشل في تمرير الكابينة، ولكن القوى السياسية فشلت في عقد الجلسة، بسبب القوى السياسية الرافضة للإصلاح والتي ترغب بالمحاصصة”.

وأضاف: “لا يوجد شيء يضمن عدم تكرار ما حصل مع مرشح آخر، ولذلك نقول لأبناء الشعب بضرورة دعم القوى الوطنية في اختيار شخصية مستقلة كفؤة”، مبيناً أن “حالة اختيار محمد توفيق علاوي ستتكرر مع مرشح آخر يُرفَض من قبل الجهات المنتفعة واصحاب الاجندات الخارجية والتي تعرقل اختيار اي حكومة بمواصفات يريدها الشعب العراقي”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، قد قدم أمس الاحد (01 آذار 2020)، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح.