تحالف سائرون:أمين العاصمة يجب أن يكون من أهالي بغداد

تحالف سائرون:أمين العاصمة يجب أن يكون من أهالي بغداد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، حقيقية ترشيح وزير الشباب والرياضة الاسبق، عبدالحسين عبطان لأمانة العاصمة بغداد، فيما اشار إلى وجود “مزاد” للحصول على المنصب.وقال القيادي في التحالف، النائب رياض المسعودي، في حديث صحفي، إنه “ينبغي ان يكون امين العاصمة بغداد أميناً”، مشدداً أن “هذه نقطة مهمة جداً”.وأضاف أن “أمين العاصمة، يجب ان يكون من أهالي بغداد، ومن موظفي الامانة نفسها”، مؤكداً على ضرورة أن “يعرف عمل الامانة وما تعاني العاصمة من أزمات وسوء خدمات”.وبين المسعودي أن “ترشيح وزير الشباب والرياضة الاسبق عبد الحسين عبطان، امر مطروح، لكن لا شيء رسمي على تكليفه”، مبيناً أن “الترشيح لهذا المنصب عبارة عن مزاد، كما هناك خلافات حادة على هذا المنصب بين القوى السياسية، ولم يحسم اي شيء حتى اللحظة لأي شخصية”.

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