تحالف سائرون:إخراج القوات الأمريكية من العراق بيد الحكومة

تحالف سائرون:إخراج القوات الأمريكية من العراق بيد الحكومة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاحد، الموقف الحكومي من قرار البرلمان الذي يعتزم التصويت عليه لإخراج القوات الأميركية من البلاد.وقال محمد في تصريح  صحفي، إن “قرار إخراج القوات الأمريكية من البلاد منحصر فقط بالحكومة التنفيذية وليس بمجلس النواب كونها هي من استقدمت تلك القوات خلال حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”، لافتا إلى إن “الحكومة غير راغبة بإخراج القوات الأمريكية بسبب الضغوط السياسية التي تمارس تجاهها”.وأضاف أن “مجلس النواب سيفشل في إدراج فقرة قرار إخراج القوات الأمريكية ضمن جدول الأعمال لعدم اتفاق الكتل السياسية على موقف موحد من التواجد الأجنبي”، مبينا أن “مجلس النواب يضم ثلاثة مكونات (سنة- شيعة- كرد) منقسمة بقراراتها السياسية مع واشنطن ينظر كل مكون للتواجد الأجنبي من منظور المصالح السياسية”.وبين محمد، أن “طرح قرار إخراج القوات الأمريكية من البلاد سيفتح الباب أمام خلافات سياسية جيدة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية بدلا عن حفظ السيادة”.

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