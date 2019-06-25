تحالف سائرون:إلغاء قانون رفحاء سيء الصيت من اسبقياتنا

تحالف سائرون:إلغاء قانون رفحاء سيء الصيت من اسبقياتنا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت كتلة تحالف “سائرون” المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الثلاثاء، انها لن تصوت على المرشحين لمناصب الدرجات الخاصة، والهيئات المستقلة ما لم يكونوا “تكنوقراط مستقلين”.وقال المتحدث باسم الكتلة نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع عدد من نواب “سائرون” في البرلمان ببغداد “إننا لن نصوت لأي مرشح في الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة إلا إذا كان تكنوقراطا مستقلا نزيها مهنيا إيماناً منا بأنهاء المحاصصة الحزبية والطائفية وتفكيك الدولة العميقة”.واضاف “إننا نعمل على إلغاء اي امتيازات منحت للمسؤولين أو بعض الفئات الاجتماعية مثل محتجزي رفحاء وغيرهم تطبيقاً وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية”.

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