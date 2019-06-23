تحالف سائرون:اختيار المرشحين للوزارات الشاغرة من قبل عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رامي السكيني النائب عن تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، 23 حزيران، 2019، إن أي وزير لم يُمنح الثقة في مجلس النواب،

وقال النائب عن التحالف رامي السكيني، في حديث صحفي، إن “الكتل السياسية يجب أن تكون صادقة وشجاعة وغير موهمة للشعب العراقي”، مؤكدا أن “بعض الكتل السياسية لغاية الآن تُملي على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أسماء مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة”.

وبين السكيني، أن “الاسماء المطروحة تواجه المعوقات والمشهد نفسه، واذا لم تترك الكتل السياسية رئيس الوزراء يأخذ دوره وحريته بالاختيار، فلن يحصل اي منح ثقة لأي وزير جديد”.

وفي ذات السياق، نفى المتحدث باسم هيأة المساءلة والعدالة، فارس البكوع، الأحد، 23 حزيران، 2019، الأنباء التي تحدثت عن وصول أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة الى التدقيق.

وقال البكوع في حديث صحفي، إن “أية أسماء بشأن مرشحين أو آخرين لم تصلنا من أجل التدقيق خلال الفترة القريبة الماضية أو اليومين الماضيين”.

وأضاف ان “رئيس الوزراء أرسل جميع الأسماء في قائمة واحدة قبل شهور ودُقِقت وأُعيد إرسالها إلى مجلس الوزراء”.

وبين أن “الأسماء التي وصلتنا ودُقِقَت في السابق، لم يكتب أمامها اسم الوزارة المرشح لها”، مؤكدا أن “هذا الأمر لا يعنينا”.