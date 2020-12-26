تحالف سائرون:استضافة وزير المالية في العام المقبل

تحالف سائرون:استضافة وزير المالية في العام المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف سائرون، علي سعدون، السبت، (26 كانون الأول، 2020)، أن البرلمان سيستضيف وزير المالية، علي علاوي، في أولى جلساته من العام المقبل، لمناقشة رفع اسباب سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.وقال سعدون في حديث  صحفي، إن “مجلس النواب سيستضيف وزير المالية في أولى جلسات المجلس بداية العام المقبل، لمناقشة اسباب رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وتأثيراته السلبية على الكثير من فئات الشعب العراقي”، مبينا أن “المجلس سيدقق في أبواب الصرف التي وردت في مشروع قانون موازنة 2021”.واضاف أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب غير مقتنعين بخطوة رفع سعر الصرف، لأن هذا الأمر  لا بد من مصاحبته بتفعيل الصناعة المحلية وتقليل البضائع المستوردة”.وكان وزير المالية علي علاوي ، قال الاثنين 21-12-2020، إن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار جاء بهدف حماية الاقتصاد‎.‎واوضح علاوي بمؤتمر صحفي مشترك في بغداد ” أجرينا تغييراً بصرف سعر الدولار لحماية الاقتصاد‎”‎.واضاف إن “الموازنة هي الخطوة الاولى في مسار الاصلاح الاقتصادي وفارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم ‏الفئات الهشة بالمجتمع‎”.‎بدوره أكد وزير التخطيط خالد بتال أن “حجم الإنفاق الاستثماري سيكون بحدود 8 ترليونات دينار في موازنة 2021‏‎”.‎وأضاف إن “الموازنة تضمنت مشروع القطار المعلق وميناء الفاو وعدداً من المشاريع”.

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