تحالف سائرون:البرلمان برئاسة الحلبوسي أصبح جسراً لمغانم الفاسدين

تحالف سائرون:البرلمان برئاسة الحلبوسي أصبح جسراً لمغانم الفاسدين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق نائب عن تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، على وجود غضب شعبي على عمل مجلس النواب “الضعيف”، طيلة السنة التشريعية الاولى، وتحميل هيأة رئاسته مسؤولية ذلك.وقال القيادي في التحالف، النائب رامي السكيني، في حديث صحفي، “اذا كان هناك ضعف وخلل في هيأة رئاسة مجلس النواب، فعلى القوى السياسية تقييم ذلك، لكن العشوائية والتشظي في مجلس النواب او في الاداء البرلماني ترحب بها بعض القوى السياسية وتجدها بيئة صالحة لتواجده وتمرير افكارها السياسية ومغانمها السياسية”.وبين السكيني، أن “ما موجود من ضعف في المؤسسة التشريعية يجب ان تقومه القوى السياسية”، مضيفا “اذا كانت هيأة رئاسة البرلمان ضعيفة، فهذا ليس مسوغ لبقاء البرلمان بأدائه الضعيف، بل يجب على القوى السياسية ان يكون لها موقف اخر ورسالة تصحيح للمسار ونصيحة لهيأة الرئاسة، لكن بعض القوى السياسية مقتنعة بهذا الاداء العشوائي”.وختم القيادي في تحالف سائرون قوله ان “البرلمان الحالي هو ضعيف الاداء فيه الكثير من العشوائية وكأنه يعيش ايامه الاخيرة، وتعب من التشريع القوانين، لكن هو لم يشرع الى بعض القوانين المتواضعة البسيطة”.وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد أعلن، الأحد الماضي، نهاية الفصل التشريعي الثاني بعد تمديده إلى شهر واحد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *