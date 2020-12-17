تحالف سائرون:البرلمان سيصوت على قانون تمويل الانتخابات ولكن وفق شروط

تحالف سائرون:البرلمان سيصوت على قانون تمويل الانتخابات ولكن وفق شروط
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف “سائرون” محمود الزجراوي، الخميس (17 كانون الأول 2020)، ان مجلس النواب سيصوت على قانون تمويل الانتخابات، لكن وفق شروط عدة.وذكر الزجراوي في حديث  صحفي، أن “مجلس النواب العراقي سيصوت على قانون تمويل الانتخابات، لكن وفق شروط وضوابط، أبرزها تقديم حسابات ختامية عن أموال القروض السابقة التي صرفت سابقا”.وبين، ان “من ضمن الشروط، تقديم الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات، جداول رسمية فيها شرح لصرف أي مبلغ ولأي غرض صرف، وغيرها من الضوابط التي ستكون ضمن القانون وتكون ملزمة التطبيق كون البرلمان سيصوت عليها “.وفي وقت سابق، قال الزجراوي إن تمرير قانون تمويل الانتخابات من قبل مجلس النواب ، يحتاج الى وقت.وذكر الزجراوي، في حديث صحفي، ان “مجلس النواب انهى القراءة الثانية، لقانون تمويل الانتخابات، وهي حالياً في مرحلة التعديل على القانون، خصوصاً ان هناك تقريراً موسعاً ومفصلاً مقدم من قبل اللجنة المالية النيابية، وهناك تقرير ايضا من اللجنة القانونية النيابية، على القانون”.وأضاف، ان “البرلمان استضاف مفوضية الانتخابات، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، لمناقشة فقرات القانون معهم ولمعرفة حجم الاموال الضرورية التي تحتاجها الانتخابات المبكرة”.وأوضح الزجراوي، أن “مجلس النواب سيعمل على استضافات جديدة لهذه الجهات وغيرها، في الأيام المقبلة، وسيتم اجراء بعض التعديلات والإضافات على القانون، ثم يتم التصويت عليه، لكن تمريره يحتاج وقتاً اكثر”.

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