تحالف سائرون:الحلبوسي يرفض رفع الحصانة عن النواب الفاسدين

تحالف سائرون:الحلبوسي يرفض رفع الحصانة عن النواب الفاسدين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد القيادي بتحالف “سائرون”، رائد فهمي، الاثنين (29 تموز 2019)، استجابة رئاسة مجلس النواب لمجلس القضاء الاعلى من خلال طرح طلبه لرفع الحصانة عن عدد من النواب.وقال فهمي في حديث صحفي، ان “هناك ضغوطاً كبيرة على رئاسة البرلمان من اجل طرح الاسماء على التصويت داخل قبة المجلس”.وأضاف، أن “الأمر سيؤجل الى الفصل التشريعي الثالث، لكن لا نعلم هل سيطرح او يؤجل الموضوع”، مؤكداً أنه “من الصعب طرحه من قبل رئاسة المجلس”.واكد ان “الاجواء السياسية مرحبة لكن الامر يبقى متروكا لرئاسة البرلمان”.وكان نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محمد الغزي، قال الأربعاء، 24 تموز، 2019، إن القضاء طالب البرلمان برفع الحصانة عن (60) نائباً بدعاوى القذف والتشهير والفساد.وذكر الغزي في تصريح صحفي ، أن “عدد طلبات رفع الحصانة عن النواب واستقدامهم من قبل القضاء يصل إلى قرابة ستين طلبا موزعة بين دعاوى تشهير وقذف وفساد”، لافتا إلى أن “رئاسة مجلس النواب أحالت هذه الطلبات في وقت ماض إلى المستشارين في الدائرة القانونية”. وأوضح أن “هناك 22 طلبا سابقا وصلت من القضاء الى البرلمان في دورة السابقة لم يتم البت بها في حين في الدورة البرلمانية الحالية وصل عدد هذه الطلبات قرابة 38 طلبا تتعلق بدعاوى تشهير وقسم آخر بعمليات فساد وهدر للمال العام”.

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