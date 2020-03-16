تحالف سائرون:الخلافات العميقة بين القوى الشيعية حالت دون تسمية المرشح الجديد لرئاسة الوزراء

تحالف سائرون:الخلافات العميقة بين القوى الشيعية حالت دون تسمية المرشح الجديد لرئاسة الوزراء
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد تحالف سائرون, الاثنين, أن اللجنة السباعية المنبثقة عن القوى السياسية الشيعية لها صلاحية اجراء فتح الحوارات مع الكتل السياسية واي شخصية مستقلة تراه مناسبة, مشيرا إلى أن عدد المرشحين لرئاسة الوزراء وصل الى 30 شخصية.وقال عضو التحالف النائب رياض المسعودي في تصريح صحفي، إن “الموقف السياسي باتجاه الاستقرار على اسم شخصية تكلف بتشكيل الحكومة لم يحسم لغاية الان بسبب وجود ثلاثة اتجاهات وتتلخص بطبيعة عمل الحكومة المقبلة”.وأضاف ان “ما اشيع يوم امس من الاستقرار على شخصيتين لاصحة له وما طرح من تلك الأسماء سوى انها تقع ضمن 30 شخصية”، مؤكدا أن “اللجنة السباعية المنبثقة عن القوى السياسية الشيعية لها صلاحية اجراء فتح الحوارات مع الكتل السياسية واي شخصية مستقلة تراه مناسبة لكنها لاتملك صلاحية الاختيار كما اشاعها البعض لأن الاختيار سيكون محصورا بقادة القوى السياسية الشيعية”.وكان النائب المستقل عن تحالف البناء عباس يابر أكد في تصريح سابق ، وجود “ازمة” في التوافق على دعم مرشح لرئاسة الوزراء من الأسماء المتداولة حاليا.

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