تحالف سائرون:العراق تجاوز مرحلة الحرب الأهلية

تحالف سائرون:العراق تجاوز مرحلة الحرب الأهلية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سلمان حسن، الاثنين (22 اذار 2021)، إن العراق تجاوز مرحلة الحرب الأهلية، فيما أشار إلى عدم وجود طروحات جديدة حيال تعديل قانون انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل.وذكر النائب سلمان حسن في حديث صحفي، أن “التحذيرات التي يطلقها البعض بين فترة وأخرى من وقوع حرب أهلية في حال عدم تغيير الصيغة الحالية لقانون الانتخابات، مستبعدة، كون العراق تجاوز هذه المرحلة السلبية المرفوضة بشدة”.وبخصوص قانون الانتخابات، نفى حسن “وجود أي طلب مطروح بشكل رسمي لتغيير أي بند من قانون الانتخابات الجديد”، لافتاً إلى أنهم “يتعاملون مع ما يطرح بشكل واضح ويجري تبنيه من قبل قوى سياسية”، مؤكداً وقوف تحالفه مع “إجراء الانتخابات في موعدها وحسم الأمر وفق التوقيتات المعلنة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *