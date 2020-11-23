تحالف سائرون:الكاظمي فاشل وكذاب

تحالف سائرون:الكاظمي فاشل وكذاب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أنتقد تحالف سائرون، الاثنين، بتعهد الكاظمي بتطوير الاقتصاد العراقي عند منحه الثقة وسعر برميل النفط 20 دولار، مبينا ان سعر البرميل ارتفع الى 43 والاخير يعجز عن دفع الرواتب مما يثير العديد من علامات الاستفهام.وقال النائب عن سائرون سلام الشمري في حديث صحفي: ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قطع على نفسه وعودا كثيرا مقابل التصويت على منحه الثقة”.واضاف “من بين العهود هو استضافته في مجلس النواب كل 30 يوما وتحسين واقع الاقتصاد العراقي ودخل الفرد من دون المساس برواتب الموظفين في وقت كان سعر برميل النفط لا يتجاوز 20 دولار”.واوضح  الشمري انه “مضى على منح الاخير الثقة شهور عدة ولم يصل الى المجلس فضلا عن عجزه بدفع رواتب الموظفين رغم ارتفاع سعر برميل النفط الى 43 دولار”.وتابع ان “الامر يثير العديد من علامات الاستفهام يجب للمجلس الوقوف عندها ومساءلته عن مصير الاموال بعد ارتفاع اسعار النفط فضلا عن واردات المنافذ وغيرها”.

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