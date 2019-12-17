تحالف سائرون:برهم صالح يحاول “تأجيج الأزمة”في اختيار رئيس الوزراء الجديد

تحالف سائرون:برهم صالح يحاول “تأجيج الأزمة”في اختيار رئيس الوزراء الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في تحالف سائرون النائب بدر الزيادي، الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح بمحاولة “تأجيج الأزمة” والمماطلة في اختيار رئيس الوزراء الجديد، محذراً من أن عودة المشهد إلى الكتلة الأكبر سوف تفتح باب خلافات مجددا.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “برهم صالح وبعض الكتل السياسية بأنهم يريدون إعادة المشهد السياسي إلى الصراع والخلاف بشأن الكتلة الأكبر”، متسائلا “لماذا لم يسأل صالح عن ذلك عند استلامه الكتاب من مجلس النواب، لماذا انتظر انتهاء مهلة الـ15 يوماً؟”.وأضاف، أن “رئيس الجمهورية بهذا الكتاب يريد تأجيج الأزمة، خصوصاً أنه يعلم بأنه لا يوجد شيء رسمي حتى الساعة داخل البرلمان من هي الكتلة الأكبر”، محذراً من أن “عودة المشهد إلى الكتلة الأكبر سوف تفتح باب خلافات جديدا وتستلزم وقتاً لتسمية رئيس الوزراء الجديد، وهنا سوف يتم عبور المدد الدستورية، وربما تظهر مشاكل جديدة نحن في غنى عنها”.ولفت الزيادي إلى أن “هذا الأمر مقصود والهدف منه التسويف والمماطلة بقضية اختيار رئيس الوزراء الجديد، وهذا الشيء مشترك فيه رئيس الجمهورية برهم صالح وبعض القوى السياسية”.

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