تحالف سائرون:تأجيل اختيار رئيس الوزراء الجديد إلى الأسبوع المقبل

تحالف سائرون:تأجيل اختيار رئيس الوزراء الجديد إلى الأسبوع المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف سائرون، رعد المكصوصي، الخميس (19 كانون الأول 2019)، إن رئيس الجمهورية برهم صالح، لن يسمّي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، اليوم، والذي يعد اليوم الأخير لانتهاء المهلة الدستورية.وذكر المكصوصي في حديث صحفي: “نتوقع أن رئيس الجمهورية برهم صالح، لن يسمي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، اليوم، ومن الممكن أن يكلف في الأيام المقبلة شخصاً آخر، بعد حوارات ومباحثات بين القوى السياسية”.وبين، أن “سبب عدم تسمية المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، من قبل صالح، هو وجود معرقلات”، مؤكداً أن “تحالف سائرون يتبنى كل ما يخرج من ساحات الاحتجاج، ولهذا فهو يدعم المواصفات التي شددت عليها ساحات الاحتجاج، لاختيار شخصية مستقلة، لم تستلم اي منصب تنفيذي او تشريعي خلال الفترة السابقة”.واختتم بالقول، إن “أي مرشح يطرح من قبل ساحات الاحتجاج، سوف يتبناه تحالف سائرون”.وكان النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، قد دعا، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، رئيس الجمهورية، برهم صالح، لعدم التجاوب مع “الضغوط” بشأن بديل رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.وقال الشمري، في بيان ، إن “اختيار شخصية مستقبلة مقبولة جماهيريا لا ترتبط بحزب او قوى سياسية يعد نصرا حقيقيا للشعب ومتظاهريه السلميين”.وأضاف، ان “على رئيس الجمهورية عدم الاستجابة للضغوط السياسية والاستماع لصوت الشعب المطالب بحقوقه المشروعة”، مبينا أن “اختيار شخصية مستقلة مهنية لمنصب رئيس الوزراء ضمانة أكيدة لاستقرار الأوضاع بشكل عام”.يُشار الى أن المهلة الدستورية الخاصة بتكليف رئيس وزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، ستنتهي اليوم، ومع اقتراب انتهائها تداولت وسائل الاعلام، خبر ترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل للقيام بتشكيل الحكومة.

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