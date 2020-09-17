تحالف سائرون:تحركات برلمانية لاستضافة الكاظمي على خلفية التعيينات الجديدة

تحالف سائرون:تحركات برلمانية لاستضافة الكاظمي على خلفية التعيينات الجديدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي ، الخميس، عن تحركات برلمانية كبيرة لاستدعاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى البرلمان على خلفية “تفرده” باصدار قائمة تعيينات خارج السياقات القانونية .وقال الزيادي في تصريح  صحفي، إن “المادة 61 خامسا من الدستور تنص على أنه يختص مجلس النواب بالموافقة على تعيين كل من السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء”.وأضاف أن “أوامر التعيين بالوكالة التي صدرت مؤخرا من قبل رئيس مجلس الوزراء مخالفة صريحة وتفرد بقرار تعيين المناصب العليا دون مخاطبة مجلس النواب”.وأوضح الزيادي، أن “مجلس النواب يعتزم استدعاء الكاظمي على خلفية الكثير من الاخفاقات بما فيها قائمة التعيينات التي صدرت مؤخرا”.

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