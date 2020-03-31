تحالف سائرون:تصويتنا للزرفي “مرهون” بقناعة البرلمان في برنامجه الحكومي

تحالف سائرون:تصويتنا للزرفي “مرهون” بقناعة البرلمان في برنامجه الحكومي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رهـن تـحـالـف سـائـرون الـتـصـويـت على الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف عــدنــان الــزرفــي بـمـدى قـنـاعـة الـسـلـطـة التشريعية بـبـرنـامـجـه الـحـكـومـي الـذي يفترض فيه معالجة التحديات الكبيرة الـتـي تـواجـهـهـا الـبــلاد.وقـــال الــنــائــب عــن ســـائـــرون، صــادق الـسـلـيـطـي،اليوم الثلاثاء، إن “رئـيـس الـــوزراء المـكـلـف مستمر بعقد الاجـتـمـاعـات والــحــوارات مــع الأطــراف الـسـيـاسـيـة كــافــة”.وأكد، أن “تحالف سائرون مصر على موقفه الثابت بعدم المشاركة في التشكيلة الوزارية”.وأضاف السليطي أن “التحالف سيدعم أي حــكــومــة تـتـضـمـن وزراء مـهـنـيـين وأكفاء ويتمتعون بالنزاهة”، لافتاً إلى أن “كفاءة ونـزاهـة الـوزيـر هي التي ستحدد تصويتنا له من عدمها”.وشــدد الـسـلـيـطـي عـلـى ضــرورة الـتـزام رئيس الـوزراء المكلف بالمدد الدستورية وتــقــديــم كـابـيـنـتـه الـــوزاريـــة ضـمـنـهـا ، احترامـاً لـلأطـر والـسـيـاقـات الـقـانـونـية”.وأشار إلــى أن “الكتل السياسية في مجلس الـنـواب ومنها سـائـرون تنتظر الــبــرنــامــج الـحـكـومـي الـــذي سـيـطـرحـه رئيس الــوزراء المكلف لأنـه الأسـاس في الـتـصـويـت وتـكـمـن أهميته فـي معالجة التحديات التي يواجهها العراق صحياً واقتصادياً”.

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