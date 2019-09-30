تحالف سائرون:تغيير المحافظين استعدادا للانتخابات المحلية القادمة

تحالف سائرون:تغيير المحافظين استعدادا للانتخابات المحلية القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، عن سبب حراك بعض الجهات السياسية لتغيير بعض المحافظين.وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي في حديث صحفي، ان “الاتفاقات السياسية بين بعض الكتل والأحزاب من أجل تغيير بعض المحافظين، هي من ضمن الخطط السياسية للاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات، المؤمل اجراؤها في نيسان 2020، حتى تكون لها الجهة أذرعاً قوية بهذه المحافظات”.وبين الزيادي ان “الكل يعلم ان المحافظ، هو من يملك اليد الطولى والقوية في المحافظة، ولهذا فالجهات السياسية تريد محافظين تابعين لها حتى تدخل بهم الانتخابات من أجل كسب العدد الاكبر من الاصوات، وهي بدأت الآن بتغيير محافظين، وجلب اخرين موالين لها”.

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