تحالف سائرون:تغيير في قائمة علاوي للحقائب الوزارية

تحالف سائرون:تغيير في قائمة علاوي للحقائب الوزارية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, السبت, عن اجراء رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تغييرات في الحقائب الوزارية, مؤكدا أن التغيير لم يكن رضوخا او تنازلا للقوى السياسية.وقال المسعودي في تصريح صحفي: إن “رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي قد اجرى تغييرا لعدد من الشخصيات التي تم ترشيحها في القائمة الوزارية التي أرسلها إلى مجلس النواب”.وأضاف ان “علاوي أيضا قد املى بعض الوزارات التي كانت شاغره في القائمة المقدمة للبرلمان”, مؤكدا ان “تغيير بعض الشخصيات واملاء الحقائب الشاغرة لم يكن رضوخا او تنازلا للقوى السياسية بل لايصال معلومات جديدة للمكلف عن وجود انتمائات وعقوبات للبعض إضافة التأكد من عدم الكفاءة”.وأشار المسعودي إلى أن “تغيير الشخصيات اعتمد على الأسس والمعايير التي اعتمدها علاوي في ترشيحه للكابينة ومن المستقلين”. 

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